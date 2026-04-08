Cantù perde il maresciallo Predebon | volto storico dei carabinieri in città

A Cantù si è spento il maresciallo Pietro Predebon, figura molto conosciuta in città e comandante della stazione dei carabinieri per più di dieci anni. Durante la sua carriera, ha ricoperto anche il ruolo di presidente onorario dell’Associazione Nazionale Carabinieri locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità e per le forze dell’ordine della zona.

Cantù piange il maresciallo maggiore Pietro Predebon, storico comandante della stazione dei carabinieri cittadina per oltre dieci anni e presidente onorario dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Cantù.Figura molto conosciuta in città, Predebon ha rappresentato per anni un punto di. 🔗 Leggi su Quicomo.it Il maresciallo Vittorio Fabrizio Forte è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di MontecchioFoggiano di 36 anni, Forte ha iniziato la propria carriera nell’Esercito nel 2009, è passato poi all’Arma nel 2010 ed ha prestato servizio prima a... Giuliano Bondi, addio all’uomo che cambiò volto alla città: l’avvocato pedonalizzò il centro storicoRavenna, 8 febbraio 2026 – È morto venerdì sera in ospedale, ove era ricoverato da due giorni, l’avvocato Giuliano Bondi, assessore al traffico e...