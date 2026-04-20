Milazzo cambio al vertice della Polizia Locale | Salvatore Campagna è il nuovo comandante a Palazzo dell’Aquila

A Milazzo è stato ufficialmente insediato il nuovo comandante della Polizia Locale. La cerimonia si è svolta questa mattina a Palazzo dell’Aquila, dove Salvatore Campagna ha preso servizio dopo aver superato l’iter concorsuale bandito dall’amministrazione comunale. La nomina si inserisce in un processo di rinnovo delle figure di vertice all’interno del corpo di polizia locale.

Si è insediato questa mattina a palazzo dell’Aquila il nuovo comandante della Polizia Locale, Salvatore Campagna, che ha assunto ufficialmente l’incarico a seguito del completamento dell’iter concorsuale bandito da Palazzo dell’Aquila.La cerimonia di passaggio di consegne si è svolta questa.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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