Cassino lavori straordinari sulla rete idrica | mercoledì stop all' acqua in centro e zona stazione

A Cassino, alcuni quartieri del centro e della zona stazione saranno senz’acqua mercoledì 20 maggio a causa di lavori straordinari sulla rete idrica. La società di gestione ha annunciato che il flusso sarà interrotto nella mattina per permettere interventi urgenti. La sospensione temporanea potrebbe causare disagi a residenti e attività commerciali nelle aree interessate. Nessuna informazione è ancora stata comunicata sui tempi di riapertura o eventuali soluzioni alternative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Disagi in vista per i residenti e le attività commerciali di alcune aree di Cassino. La società di gestione Acea Ato 5 ha comunicato ufficialmente una temporanea sospensione del flusso idrico, programmata per la mattinata di mercoledì 20 maggio, per consentire il regolare svolgimento di urgenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Botswana & Namibie : Les Derniers Grands Espaces Sauvages d'Afrique Australe - Documentaire - AMP Sullo stesso argomento Livorno, lavori alla rete idrica: stop all'erogazione dell'acqua martedì 19 maggioMartedì 19 maggio, dalle 8 alle 15, in via del Littorale Asa eseguirà il collegamento di un tratto di nuova condotta all’altezza del civico 200. Lavori sulla rete idrica a Pisa: strade senz'acquaAcque comunica che, per eseguire lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, mercoledì 18 marzo, dalle ore 13. Stellantis, domani il caso Cassino al Consiglio straordinario regionale del Lazio. Cgil e Fiom: Ci aspettiamo impegni concreti prima del 21 maggioUn consiglio regionale straordinario della regione Lazio, per fare il punto sul destino dello stabilimento Stellantis di Cassino. L’appuntamento è ... ildiariodellavoro.it Treni, lavori straordinari sull’Alta velocità Roma-Milano: tempi di percorrenza più lunghiNella settimana centrale di Ferragosto scattano dunque lavori rilevanti sulla Roma-Milano, dalla riqualificazione di sei deviatori oleodinamici nel tratto compreso tra Castelfranco Emilia (Modena) e ... tg24.sky.it