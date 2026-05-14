Livorno lavori alla rete idrica | stop all' erogazione dell' acqua martedì 19 maggio

Martedì 19 maggio, tra le 8 e le 15, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa in via del Littorale Asa a Livorno. La sospensione si rende necessaria per permettere il collegamento di un nuovo tratto di condotta idrica all’altezza del civico 200. Durante questa fascia oraria, non sarà possibile utilizzare l’acqua nella zona interessata dai lavori. Le autorità raccomandano di pianificare in anticipo le attività che richiedono l’uso di acqua.

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Martedì 19 maggio, dalle 8 alle 15, in via del Littorale Asa eseguirà il collegamento di un tratto di nuova condotta all’altezza del civico 200. L’intervento si rende necessario per consentire l’avanzamento dei lavori previsti dall’amministrazione comunale per la realizzazione della nuova. 🔗 Leggi su Livornotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nuova ciclovia, in programma lavori alla condotta idrica: "Sospesa l'erogazione d'acqua"I tecnici del Gruppo Hera saranno impegnati, giovedì 26, nella messa in servizio della nuova condotta idrica di via Copparo a Ferrara. Leggi anche: Lavori Aqp a Conversano: il 13 maggio stop all'erogazione di acqua Argomenti più discussi: Riprogrammazione per lavori sulla linea ferroviaria Firenze-Pisa-Livorno; Ponte sullo Scolmatore a Stagno, riapertura ad agosto: poi un altro cantiere sul Canale Imperiale; Opuscolo: strumenti e piste di inchiesta a partire dal convegno di Livorno; Asa: proseguono i lavori per migliorare l’efficienza del trattamento reflui. Modifiche alla circolazione dei treni nelle mattine del 17 – 24 – 31 maggio nella tratta Firenze – Empoli, dalle 11.00 alle 13.00, per interventi infrastrutturali programmati a Firenze Cascine. I treni Regionali in servizio sulle linee: Firenze – Pisa – Livorno, Fire x.com Cantieri autostradali, Bucci vede la luce in fondo al tunnel: Tre anni e mezzo per completare i lavoriCantieri autostradali, Bucci vede la luce in fondo al tunnel: Tre anni e mezzo per completare i lavori ... msn.com