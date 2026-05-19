Cassino il Presidente della Repubblica di Polonia Karol Nawrocki in visita all' Abbazia

Il 18 aprile 2026, alle 12.00, nel chiostro del Bramante dell’Abbazia di Montecassino, si è tenuta una visita ufficiale del Presidente della Repubblica di Polonia. Durante l’evento, un giovane membro della Banda Don Bosco di Cassino ha interpretato l’Hejnal Mariacki, un inno tradizionale polacco. L’evento ha coinvolto anche la partecipazione di altre persone presenti nel luogo. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e attenzione verso le tradizioni culturali di entrambe le nazioni.

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