Cassino il Presidente della Repubblica di Polonia Karol Nawrocki in visita all' Abbazia

Da frosinonetoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 aprile 2026, alle 12.00, nel chiostro del Bramante dell’Abbazia di Montecassino, si è tenuta una visita ufficiale del Presidente della Repubblica di Polonia. Durante l’evento, un giovane membro della Banda Don Bosco di Cassino ha interpretato l’Hejnal Mariacki, un inno tradizionale polacco. L’evento ha coinvolto anche la partecipazione di altre persone presenti nel luogo. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e attenzione verso le tradizioni culturali di entrambe le nazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alle ore 12.00 del 18 aprile 2026, nel chiostro del Bramante dell’Abbazia di Montecassino, il giovane Davide Nolano della Banda Don Bosco città di Cassino ha eseguito l’Hejna? Mariacki, storico richiamo della tradizione polacca. È iniziata così la commemorazione del 18 maggio 1944. Lo storico. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a PontederaIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Pontedera il prossimo 30 aprile.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita l'Istituto Storico Toscano della Resistenza \ FOTOIl presidente Vannino Chiti: "La nostra ambizione e il nostro impegno sono quelli di essere una casa della Memoria, della Libertà e della Democrazia...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web