Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Pontedera

Il 30 aprile, il Presidente della Repubblica visiterà Pontedera, città nota per la produzione di Vespa. La visita si svolgerà in occasione delle celebrazioni della Festa dei Lavoratori del Primo Maggio. La presenza del Presidente è stata comunicata ufficialmente e sarà accompagnata da un programma istituzionale e incontri pubblici. La città si prepara ad accogliere la visita ufficiale, che coinvolge diverse autorità locali e rappresentanti delle associazioni.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Pontedera il prossimo 30 aprile. La città della Vespa è stata scelta come luogo per le celebrazioni legate alla Festa dei Lavoratori del Primo Maggio. Come da tradizione infatti il Capo delle Stato visiterà una città industriale italiana. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita l'Istituto Storico Toscano della Resistenza \ FOTOIl presidente Vannino Chiti: "La nostra ambizione e il nostro impegno sono quelli di essere una casa della Memoria, della Libertà e della Democrazia... Milano Cartina, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita Casa Italia a Cortina – Il video(Agenzia Vista) Cortina, 12 febbraio 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la Galleria d’Arte di Casa Italia a Cortina. Discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Temi più discussi: Il Presidente della Repubblica incontra una rappresentanza della Polizia di Stato; Mercoledì 8 aprile i medagliati olimpici e paralimpici al Quirinale per la riconsegna del Tricolore (diretta Rai 2); Mattarella: Con tensioni internazionali, le forze dell'ordine siano punto di tranquillità; Mattarella al Papa: mi unisco ai suoi appelli di pace, si recuperi il dialogo. Una Pasqua speciale per Sergio Mattarella: il Presidente della Repubblica tifoso d’eccezione in Palermo-AvellinoUna domenica sera di Pasqua diversa dal solito per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per smaltire il pranzo pasquale, il Capo dello Stato ha scelto di recarsi al Renzo Barbera di Paler ... strettoweb.com Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non verrà più a Napoli domaniIl presidente della Repubblica non parteciperà alla cerimonia a Napoli per il 103° anniversario dell’Aeronautica militare a causa del meteo ... fanpage.it ULTIM'ORA - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la visita in Toscana - facebook.com facebook il Presidente della Repubblica ha ricevuto la squadra italiana protagonista ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Ci sono gli atleti medagliati e quelli arrivati al quarto posto x.com