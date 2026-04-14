Al termine della stagione calcistica, si parla di possibili cambiamenti nelle panchine delle squadre di vertice. In particolare, si discute di un possibile cambio di allenatore nel Milan, con alcune voci che suggeriscono un sostituto diverso rispetto a quello attuale. Tra le ipotesi circolate, spunta il nome di un tecnico che attualmente allena un’altra squadra di Serie A. La vicenda si intreccia con dichiarazioni e indiscrezioni provenienti da alcuni commentatori.

Al termine di questa stagione si prospetta un nuovo valzer di panchine. C’è innanzitutto da sciogliere il nodo Nazionale e lì i nomi che circolano sono quelli di Antonio Conte e Max Allegri, ma c’è anche la situazione in casa Roma che va verso un epilogo scontato con l’addio di uno tra Ranieri e Gasperini. Antonio Cassano dà una clamorosa notizia su questo tema, quella del possibile avvicendamento alla guida del Milan: via Massimiliano Allegri, dentro Gian Piero Gasperini. Il Milan non è contento di Allegri. Ne parla a ‘Viva el Futbol’: “Che Gasperini è scontento e che se non va via Ranieri va via lui, ormai lo sanno anche i muri. E mi arrivano anche voci di corridoio che il Milan non è contento assolutamente di Allegri”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cassano e la bomba sul Milan: “Gasperini al posto di Allegri”

Antonio Cassano: “Gasperini al Milan al posto di Allegri, notizie positive da ambo le parti”Antonio Cassano ha saputo qualcosa sul possibile avvicendamento sulla panchina del Milan tra Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini.

Milan, Open VAR ‘promuove’ Piccinini. La bomba sul futuro di Allegri. Rossoneri salutano un obiettivoNella giornata di oggi, martedì 24 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri.

CASSANO, ADANI, VENTOLA : MODRIC E MILAN DI ALLEGRI- PISA-MILAN 1-2

Cassano: «Mi risulta che il Milan voglia ripartire da Gasperini per un calcio futuristico. Il club non è contento di Allegri» x.com

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