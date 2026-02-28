Metalmeccanico con 2500 posti in pericolo | cala la cassa integrazione ma restano criticità aperte
Un report della Fim Cisl Nazionale analizza la situazione del settore metalmeccanico italiano, evidenziando che circa 2.500 posti di lavoro sono a rischio a causa di una riduzione della cassa integrazione. Nonostante questa diminuzione, persistono ancora alcune criticità nel settore, che continuano a preoccupare i rappresentanti sindacali e le aziende coinvolte.
Negli ultimi giorni la Fim Cisl Nazionale ha pubblicato un report sullo stato di salute del settore metalmeccanico italiano. Dall’analisi emerge che nel nostro Paese sono ancora 993 le aziende che ricorrono agli ammortizzatori sociali, per un totale di 115.397 lavoratori coinvolti, in aumento. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
