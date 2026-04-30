cassa integrazione alle stelle posti persi crisi trasversale

Negli ultimi due anni, la richiesta di cassa integrazione è aumentata del 322%, portando alla perdita di circa 1.500 posti di lavoro nella provincia. I dati, ormai consolidati, mostrano un'impennata legata a crisi aziendali che attraversano diversi settori. Questa crescita repentina ha coinvolto molte imprese, contribuendo a un quadro di difficoltà diffusa nel tessuto economico locale.

Le cifre, ormai, si conoscono. E sono da brivido, anche per la nostra provincia. "La cassa integrazione aumentata del 322% in due anni per crisi aziendali e 1500 posti che si stanno cancellando. A fronte di questo ci sarebbe bisogno di politiche industriali, di rinnovi contrattuali", declina la segretaria provinciale della Cgil di Siena. Che critica, alla vigilia della festa dei lavoratori, le nuove misure approvate dal Governo. "Non si può essere allergici al confronto – la prende larga sul Decreto primo maggio appena varato –; quando si parla di lavoratori e di cosa fare per loro bisogna sentire chi li rappresenta. Si contano 13 milioni e mezzo di addetti in Italia che sono poveri, sebbene occupati.🔗 Leggi su Lanazione.it

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