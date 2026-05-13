Nelle registrazioni di intercettazioni effettuate a Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, si ascolta un audio in cui il giovane afferma di possedere un video e di averlo memorizzato su una penna drive. L’affermazione viene fatta durante un colloquio registrato e rende nota la presunta disponibilità di un file multimediale legato al caso. La frase è stata riportata dagli investigatori nel corso delle indagini.

Spunta un audio, dalle intercettazioni fatte ad Andrea Sempio, in cui il ragazzo, accusato dalla Procura della Repubblica di Pavia dell’omicidio di Chiara Poggi, avrebbe(il condizionale è sempre d’obbligo) detto, nel famoso soliloquio, “il video ce l’ho nella penna drive”. Il video sarebbe quello dei rapporti intimi tra Chiara e Alberto Stasi. A riferirlo, in esclusiva, Repubblica. Le parole di Sempio. Sempio parla da solo nella sua Suzuki mentre ascolta un video podcast dal canale Bugalalla sul delitto di Garlasco. Nell’audio, seppure in gran parte poco comprensibile, Sempio sembrerebbe fare riferimento al video intimo girato dalla vittima con l’allora fidanzato Alberto Stasi, oggi al centro dell’attenzione della procura come possibile movente.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Garlasco, dalle intercettazioni spunta l’audio di Andrea Sempio: “Il video ce l’ho nella penna drive”

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