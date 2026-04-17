Audio choc su Borsellino | intercettazioni scatenano il caso politico

Un audio diffuso dalle intercettazioni della Procura di Caltanissetta ha suscitato grande attenzione politica. Le registrazioni coinvolgono conversazioni tra un ex magistrato e un senatore, e sono finite al centro di un acceso dibattito pubblico. La vicenda ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni questioni legate all’indagine in corso, generando un clima di tensione e discussione politica.

Le intercettazioni registrate dalla Procura di Caltanissetta hanno innescato una tempesta politica senza precedenti, mettendo al centro dell'attenzione nazionale i dialoghi tra l'ex magistrato Natoli e il senatore Scarpinato. I contenuti audio, che riguardano la memoria del giudice Borsellino e la sua famiglia, hanno provocato reazioni durissime da parte della classe politica, con richieste dirette di condanna rivolte ai vertici del Movimento 5 Stelle. Dialoghi inquietanti e attacchi alla memori .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Audio choc su Borsellino: intercettazioni scatenano il caso politico Notizie correlate Leggi anche: Le nuove intercettazioni choc. Fanno gli angeli, ma in privato insulti a Borsellino, figli e inquirenti Intercettazioni choc: insulti ai parenti di Paolo Borsellino nei dialoghi del giudice “grillino” Scarpinato. FdI: “Sconvolgente”Le parole pesano come le pietre, e quelle attribuite ai due pm anti-mafia Natoli e Scarpinato contro i figli di Paolo Borsellino, mentre parlano al... Contenuti e approfondimenti Frasi choc di Scarpinato e Natoli su Paolo Borsellino. Dopo le rivelazioni del Giornale scoppia la bufera politica: Schlein e Conte condanninoDalla Kelany di Fdi (Toni durissimi e scomposti, da rabbrividire) al senatore Sallemi: Schlein e Conte condannino senza ambiguità. Bignami: Giù le mani da Borsellino ... msn.com Le nuove intercettazioni choc. Fanno gli angeli, ma in privato insulti a Borsellino, figli e inquirentiLe offese degli ex pm di sinistra: «Cretini». «Senza neuroni». «Non hanno massa critica» E Scarpinato diceva a Natoli di non preoccuparsi: «Tanto la gente non capisce niente» «Una cretina», «più creti ... iltempo.it