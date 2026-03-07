Da bene confiscato a cuore della comunità | il riscatto del centro Rita Atria di Calendasco

Il centro “Rita Atria” di Calendasco, un tempo bene confiscato alla criminalità organizzata, è diventato un punto di riferimento per la comunità. Dopo dieci anni dalla proprietà passata al Comune, questa mattina il consiglio comunale si è riunito in seduta straordinaria all’interno dello spazio, che ora ospita attività e servizi a disposizione dei cittadini.

A 10 anni dall’acquisizione da parte del Comune, l’immobile è diventato sede della Protezione Civile, centro per attività civiche, culturali e sociali e anche seggio elettorale Da capannone della mafia a spazio polifunzionale a disposizione della comunità. A dieci anni dall’acquisizione del bene da parte del Comune, il consiglio comunale di Calendasco si è riunito stamattina in seduta straordinaria nel centro “Rita Atria” per presentare nel luogo simbolo di riscatto le iniziative e i progetti di rinascita. Il progetto di riqualificazione e rigenerazione, tra cui il tetto con pannelli fotovoltaici che ne fa la prima comunità energetica in un bene confiscato, ha avuto un costo complessivo di 484mila euro a partire dal 2017, di cui 368mila di contributo regionale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

