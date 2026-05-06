Le voci che restano al Teatro Jolly lo spettacolo che intreccia le storie di Rita Atria Stefania Noce e Rosa Balistreri
Al Teatro Jolly si tiene uno spettacolo che mette in scena le vite di tre donne di Palermo, Rita Atria, Stefania Noce e Rosa Balistreri. Le loro storie si collegano tra loro, attraversando diverse epoche e temi, e vengono presentate con l’obiettivo di farle conoscere al pubblico. Lo spettacolo si concentra sul racconto di esperienze personali e di lotte individuali, invitando gli spettatori a riflettere sulle vicende di queste donne.
Le storie di tre donne si intrecciano a Palermo attraversando generazioni e chiedendo, ancora una volta, di essere ascoltate. Panormos Officina Artistica, L’Incanto di Iris e l’Associazione Culturale immaginARTE presentano “Le voci che restano”, spettacolo di teatro?canzone in atto unico ideato e.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
“Certi Obblighi… Donna Mimma”: al teatro Jolly lo spettacolo che porta in scena due novelle di PirandelloDue personaggi ai margini, un piccolo paese siciliano e il peso soffocante delle convenzioni sociali.
A Koreja “Le cose che restano” nel nuovo spettacolo del Tib TeatroLECCE - Un’indagine poetica e intensa sul rapporto tra memoria, lutto e identità: è questo il cuore de “Le cose che restano”, lo spettacolo prodotto...