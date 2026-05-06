Le voci che restano al Teatro Jolly lo spettacolo che intreccia le storie di Rita Atria Stefania Noce e Rosa Balistreri

Al Teatro Jolly si tiene uno spettacolo che mette in scena le vite di tre donne di Palermo, Rita Atria, Stefania Noce e Rosa Balistreri. Le loro storie si collegano tra loro, attraversando diverse epoche e temi, e vengono presentate con l’obiettivo di farle conoscere al pubblico. Lo spettacolo si concentra sul racconto di esperienze personali e di lotte individuali, invitando gli spettatori a riflettere sulle vicende di queste donne.