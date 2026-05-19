Caso ricina nuova audizione in Questura | testimonianza dell’infermiere riaccende il dibattito

Nella giornata di oggi si è svolta una nuova audizione presso gli uffici di polizia legata al caso ricina. Durante l'incontro, un infermiere ha fornito una testimonianza che ha riacceso l’attenzione sull’indagine in corso. La comunità locale si confronta con le conseguenze di quanto accaduto, mentre le autorità proseguono nelle verifiche per fare chiarezza sulla vicenda. La discussione si concentra sui dettagli forniti dall’infermiere e sul loro ruolo nel quadro investigativo.

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Il mistero diPietracatella, relativo all’inchiesta sull’avvelenamento da ricina costato la vita adAntonella Di Ielsie allagiovane Sara Di Vita, continua ad alimentarsi di nuovi dettagli, mantenendo in sospeso un’intera comunità. Nella giornata odierna,un infermiereè statonuovamente convocato in Questura, su richiesta dell’avvocato difensore di uno dei medici del Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Stando alle prime indiscrezioni, la sua testimonianza potrebbe risultare cruciale perricostruire le ultime ore drammatichevissute da Antonella dalla figlia quindicenne. L’infermiere aveva prestato il proprio aiuto alla famiglia subito dopo le dimissioni delle due donne dall’ospedale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso ricina, nuova audizione in Questura: testimonianza dell’infermiere riaccende il dibattito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Madre e figlia avvelenate, nuova audizione per la cugina: attesi i risultati definitivi sulla ricinaProseguono senza sosta le indagini sul caso dell’ipotizzato avvelenamento da ricina che, a fine dicembre, ha portato alla morte di Sara Di Vita, 15... Caso Ferretti: il nodo Weichai riaccende il dibattito sul Golden Power? Punti chiave Perché il controllo di Weichai mette a rischio la sovranità tecnologica? Come può il fondo Kkcg contestare la legittimità delle... Flebo a Sara e Antonella: nuova audizione in vistaSarà sentito in questura l’infermiere amico della famiglia Di Vita. A supporto della Squadra Mobile di Campobasso che indaga sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita anche lo Sco, struttura in ... rainews.it Mamma e figlia avvelenate con la ricina: chi sono i due testimoni chiave interrogatiMamma e figlia avvelenate con la ricina: ascoltati due testimoni chiave, tra cui una vicina di casa e una figura ritenuta centrale per ricostruire la dinamica dei fatti. notizie.it