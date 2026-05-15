Caso Ferretti | il nodo Weichai riaccende il dibattito sul Golden Power

Il caso Ferretti torna a far parlare di sé, questa volta concentrandosi sulla presenza del gruppo cinese Weichai. La questione riguarda il controllo di questa società, che ha portato a un dibattito acceso sul ruolo del Golden Power e sulla tutela della sovranità tecnologica nazionale. Contestazioni sono state avanzate dal fondo Kkcg, che ha messo in discussione la legittimità delle assemblee societarie e le modalità con cui sono state gestite le operazioni. La vicenda ha riacceso l’attenzione sul coinvolgimento straniero nel settore industriale italiano.

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