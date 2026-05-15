Caso Ferretti | il nodo Weichai riaccende il dibattito sul Golden Power
Il caso Ferretti torna a far parlare di sé, questa volta concentrandosi sulla presenza del gruppo cinese Weichai. La questione riguarda il controllo di questa società, che ha portato a un dibattito acceso sul ruolo del Golden Power e sulla tutela della sovranità tecnologica nazionale. Contestazioni sono state avanzate dal fondo Kkcg, che ha messo in discussione la legittimità delle assemblee societarie e le modalità con cui sono state gestite le operazioni. La vicenda ha riacceso l’attenzione sul coinvolgimento straniero nel settore industriale italiano.
? Punti chiave Perché il controllo di Weichai mette a rischio la sovranità tecnologica?. Come può il fondo Kkcg contestare la legittimità delle assemblee?. Quali limiti impediscono allo Stato di applicare sanzioni economiche pesanti?. Perché la politica diplomatica con Pechino influenza l'uso del Golden Power?.? In Breve Fondo ceco Kkcg contesta regolarità assemblee societarie del gruppo Ferretti.. Precedente caso Alpi Aviation in Friuli gestito senza sanzioni economiche massime.. Intervento regolatorio su Ferretti avvenuto due anni fa per questioni di governance.. Disputa coinvolge il colosso statale cinese Weichai nel settore nautica di lusso. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Ferretti, il socio cinese Weichai si impone in assemblea e ora ha 8 consiglieri su 9. Kkcg invoca golden power, Ferrari e Domenicali lascianoL'assemblea degli azionisti di Ferretti ha confermato e sancito il ruolo egemone del socio cinese Weichai all'interno del Consiglio d'amministrazione.
VENEZIA — La rottura è ormai consumata, ma il caso è tutt’altro che chiuso. Dopo il clamoroso stop deciso dalla Fondazione del Teatro La Fenice, la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi valuta una vera e propria battaglia legale, mentre emergono nuovi attriti facebook