Proseguono le indagini sul caso di Pietracatella, dove a fine dicembre sono morte una madre e sua figlia di 15 anni a causa di un sospetto avvelenamento da ricina. La cugina delle vittime è stata chiamata per una nuova audizione, mentre si attendono i risultati definitivi sugli esami che potrebbero confermare o smentire l’ipotesi di avvelenamento. Le autorità continuano a lavorare per chiarire le cause di quanto accaduto.

Proseguono senza sosta le indagini sul caso dell’ipotizzato avvelenamento da ricina che, a fine dicembre, ha portato alla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, a Pietracatella. Nella giornata odierna è stata nuovamente ascoltata per diverse ore la cugina di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime, convocata in Questura come persona informata sui fatti. La donna, che non risulta indagata, ospita da giorni lo stesso Di Vita insieme ad Alice dopo il sequestro dell’abitazione familiare, in cui è stato effettuato un nuovo sopralluogo sabato scorso. Nel corso dell’audizione davanti agli investigatori della squadra mobile di Campobasso – incaricati dalla procura di Larino che coordina l’inchiesta per duplice omicidio volontario -le sono stati chiesti chiarimenti sui rapporti interni alla famiglia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Madre e figlia avvelenate, nuova audizione per la cugina: attesi i risultati definitivi sulla ricina

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