Gli investigatori dei carabinieri hanno presentato un avviso di conclusione indagini alla procura di Pavia riguardo all’omicidio di Chiara Poggi. Tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini indicano un coinvolgimento di Andrea Sempio, con elementi che suggeriscono una possibile responsabilità. L’indagine si concentra anche su alcune dichiarazioni dell’ex pubblici ministero, che hanno contribuito a delineare il quadro accusatorio.

Con l’avviso di conclusione indagini, tutti gli atti raccolti dalla procura di Pavia nell’indagine sull’ omicidio di Chiara Poggi sono stati scoperti e convergono su un’impalcatura di colpevolezza su Andrea Sempio. E gli elementi che stanno emergendo stanno riscrivendo quella che è la dinamica omicidiaria, almeno secondo il procuratore Napoleone e i suoi uomini, sulla base di nuovi indizi e di nuove risultanze. Tra gli intercettati di questa nuova indagine c’è anche la famiglia Poggi: non una pratica inusuale quando si indaga per un omicidio, che ha però infastidito la famiglia della vittima, come si evince dal comunicato diramato dagli avvocati che seguono i genitori di Chiara e il fratello.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli intrecci col “fronte Sempio” e le frasi dell'ex pg: quali sono le accuse dei carabinieri ai Poggi

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