Sempio e il nuovo audio sul sangue in casa Poggi | Quando sono andato io… Le frasi su Stasi e la versione dei carabinieri

Una seconda registrazione ambientale è stata acquisita nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. La conversazione coinvolge Andrea Sempio e contiene frasi su un’altra persona e sulla versione fornita dai carabinieri. Sempio è attualmente indagato dalla procura di Pavia, che sta valutando i dettagli emersi nelle intercettazioni. Le indagini proseguono per chiarire le modalità dell’evento e le responsabilità coinvolte.

Una seconda intercettazione ambientale sembra rafforzare il quadro accusatorio attorno ad Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi. L’audio, captato dalla cimice degli inquirenti il 12 maggio 2025 mentre il 38enne si trovava da solo nella sua Panda, è contenuto in un’informativa del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano (squadra Omicidi) depositata agli atti e ora ricostruita dal Corriere della Sera. Secondo gli inquirenti, Sempio avrebbe ragionato ad alta voce sulla «presenza del sangue in casa Poggi in relazione agli elementi a carico (o meno) di Stasi». Cosa dice Sempio nell’audio del 12 maggio 2025.🔗 Leggi su Open.online

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