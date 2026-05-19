Caso partigiano | scrittore condannato per diffamazione nel libro
Un autore è stato condannato per diffamazione dopo aver pubblicato un libro in cui si parla di un partigiano accusato di aver ucciso un sacerdote. La sentenza si basa su elementi che lo scrittore ha interpretato come prove certe, trasformando indizi in affermazioni definitive. La vicenda coinvolge anche la figura del partigiano, che viene descritto come il presunto responsabile dell’omicidio, e vengono analizzati i metodi con cui l’autore ha ricostruito i fatti nel suo testo.
? Punti chiave Chi era il partigiano accusato di aver ucciso il sacerdote?. Come ha fatto lo scrittore a trasformare indizi in certezze?. Perché la difesa parla di una sottrazione di documenti storici?. Quali altre condanne deve affrontare l'autore per le sue ricerche?.? In Breve Multa di 1.200 euro e risarcimento di 6.000 euro ordinati dal giudice Michele Spina.. Querela presentata da Fausto Beggi nel 2021 contro l'opera pubblicata nel 2018.. Accusa riguarda l'uccisione del sacerdote don Giuseppe Iemmi avvenuta il 19 aprile 1945.. Stella affronta altre sette condanne pecuniarie pendenti tra Cassazione e appello a Ravenna.. Il giudice Michele Spina ha condannato lo scrittore Gianfranco Stella per diffamazione aggravata a mezzo stampa, infliggendo una multa di 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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