Caso partigiano | scrittore condannato per diffamazione nel libro

Un autore è stato condannato per diffamazione dopo aver pubblicato un libro in cui si parla di un partigiano accusato di aver ucciso un sacerdote. La sentenza si basa su elementi che lo scrittore ha interpretato come prove certe, trasformando indizi in affermazioni definitive. La vicenda coinvolge anche la figura del partigiano, che viene descritto come il presunto responsabile dell’omicidio, e vengono analizzati i metodi con cui l’autore ha ricostruito i fatti nel suo testo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui