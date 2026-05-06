Pamela Genini tomba profanata | oggi l’ex Dolci dai carabinieri di Bergamo

Le indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini si concentrano sull'ex fidanzato, Francesco Dolci, dopo che i filmati delle telecamere di sorveglianza del cimitero di Strozza sono stati analizzati. Questa mattina, i carabinieri di Bergamo hanno ascoltato l'uomo, che è stato portato in caserma per approfondimenti. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica, mentre le forze dell'ordine continuano le verifiche sul caso.

Il mistero della tomba profanata di Pamela Genini si infittisce. I filmati delle telecamere del cimitero di Strozza hanno spostato l'attenzione sull'ex fidanzato Francesco Dolci. Oggi il 41enne si è presentato al Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo insieme al suo legale Il giallo sulla tomba profanata diPamela Geniniha turbato gli animi di tutti e continua a chiedere risposte. La scoperta, avvenuta lo scorso23 marzo nel cimitero di Strozza, ha generato shock e indignazione. Dopo l’analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza, l’attenzione degli inquirenti si è rivolta verso un personaggio specifico: Francesco Dolci, il 41enne ex fidanzato di Pamela.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pamela Genini, tomba profanata: oggi l’ex Dolci dai carabinieri di Bergamo Pamela Genini, trovato un capello biondo a casa di Francesco Dolci - Vita in diretta 23/04/2026 Notizie correlate Tomba di Pamela Genini profanata, l’inviato di Chi l’ha visto? trova un capello biondo a casa dell’ex: carabinieri da DolciI carabinieri hanno fatto un sopralluogo a Sant’Omobono Terme, in provincia di Bergamo, a casa di Francesco Dolci, ex di Pamela Genini, la 29enne... Profanazione della tomba di Pamela Genini: l’ex fidanzato Francesco Dolci dai carabinieriBergamo, 6 maggio 2026 – Siamo vicini a una svolta nel caso della profanazione del cadavere di Pamela Genini, la modella e imprenditrice uccisa... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tomba di Pamela Genini profanata, l'appello dei carabinieri: Cerchiamo foto e video; Caso Genini: l'ex fidanzato deposita memoria sulla profanazione della tomba; Femminicidio Genini, investigatori: Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba; Pamela Genini, la salma profanata. L'appello della mamma: Restituiscimi mia figlia, fatti venire un rimorso di coscienza. I carabinieri criminologi tracciano il profilo del profanatore. Femminicidio Pamela Genini, tomba profanata: l’ex fidanzato in casermaPamela Genini, tomba profanata in cimitero: ex fidanzato ascoltato dai carabinieri dopo il trasferimento in caserma. notizie.it Francesco Dolci sotto esame per la tomba profanata di Pamela Genini e le ricerche online sospetteProfanazione della tomba di Pamela Genini, cosa cercano ora gli inquirenti Gli investigatori stanno verificando se Francesco Dolci, ex fidanzato di Pa ... assodigitale.it Il cadavere decapitato di Pamela Genini: l'ex fidanzato dai carabinieri. Leggi la notizia nel primo commento. - facebook.com facebook Pamela Genini e la tomba profanata, l’ex Francesco Dolci in caserma a Bergamo con l’avvocata milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com