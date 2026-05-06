pamela genini francesco dolci in caserma dai carabinieri

Questa mattina, Francesco Dolci si è presentato presso il comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. L’uomo, ex fidanzato di Pamela Genini, ha fatto ingresso nella caserma senza rilasciare dichiarazioni. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della visita o su eventuali sviluppi dell’indagine in corso. La presenza di Dolci nel comando è avvenuta in un momento di particolare attenzione mediatica sulla vicenda.

Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, si è recato questa mattina al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. Non è chiaro se si tratti di una convocazione formale o se si sia presentato di sua spontanea volontà. I carabinieri stanno indagando sulla profanazione della tomba della 29enne, uccisa nell’ottobre scorso dall’ex compagno Gianluca Soncin, al cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, dove è stata aperta la bara e portata via la testa del cadavere. Pamela Genini (foto da Instagram) Nei giorni scorsi i carabinieri si erano presentati a casa dell’uomo, dopo una segnalazione fatta da un giornalista di “Chi l’ha Visto?”, sulla presenza di un capello biondo all’interno di una botola nell’abitazione dell’ex compagno della donna.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Pamela Genini, le ricerche di Francesco Dolci. Il testimone: «Telefonate dopo il vilipendio»

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Francesco Dolci, ex fidanzato e amico di Pamela Genini, è stato portato nella Caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo: https://fanpa.ge/xQ0se - facebook.com facebook

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