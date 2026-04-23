Omicidio Sara Centelleghe | la Procura chiede l' ergastolo Uccisa con 77 forbiciate

La Procura di Bergamo ha richiesto l'ergastolo per un ventenne accusato dell'omicidio di una studentessa diciottenne avvenuto a Costa Volpino. L'uomo ha confessato di aver colpito la vittima con 77 forbiciate. L'episodio ha sconvolto la comunità locale, che si è stretta intorno alla famiglia della vittima. La richiesta di condanna è stata presentata nel corso del procedimento giudiziario in corso.

Non ci sono sconti per l'orrore di Costa Volpino. La Procura di Bergamo ha chiesto ufficialmente la condanna all'ergastolo per Jashandeep Badhan, il giovane di 20 anni che ha confessato l'omicidio della vicina di casa, la studentessa diciottenne Sara Centelleghe.La richiesta della pm Raffaella.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Sara Centelleghe uccisa con 67 forbiciate, chiesto l’ergastolo per Deep Badhan: “Accanimento inaudito sul corpo”Chiesto l'ergastolo per Deep Badhan per l'omicidio di Sara Centelleghe, uccisa nella sua casa di Costa Volpino (Bergamo) il 26 ottobre 2024. Uccisa a 18 anni con 77 forbiciate: chiesto ergastolo per jashandeep BadhanSecondo la pm sussisterebbero le aggravanti che innalzano la pena al carcere a vita: la rapina del telefonino e la crudeltà. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Omicidio Centelleghe, chiesto l'ergastolo per Deep Badhan: Sul corpo di Sara accanimento inaudito; Omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino, la pm chiede l’ergastolo per Badhan; Sara un ostacolo tra Badhan e la droga, per questo l’ha uccisa: la pm chiede l’ergastolo; Omicidio Centelleghe, chiesto l’ergastolo per Badhan. Omicidio Sara Centelleghe: la Procura chiede l'ergastolo. Uccisa con 77 forbiciateRichiesta di fine pena mai per il ventenne Jashandeep Badhan. La pm contesta le aggravanti della crudeltà e della rapina ... milanotoday.it Omicidio di Sara Centelleghe, la pm: «Ergastolo per Badhan». Lui: «Chiedo perdono». La mamma della 18enne: «Schifoso»Costa Volpino: la ragazza fu uccisa a botte e forbiciate, in casa, il 26 ottobre 2024. La difesa chiede il minimo della pena: «No a letture populiste». La sentenza sarà il 13 maggio ... bergamo.corriere.it Chiesto l’ergastolo per Deep Badhan per l’omicidio di Sara Centelleghe, uccisa nella sua casa di Costa Volpino (Bergamo) il 26 ottobre 2024. La pm ha sostenuto l’aggravante della crudeltà per “l’accanimento sul corpo della ragazza” con 67 forbiciate - facebook.com facebook Omicidio Centelleghe, chiesto l'ergastolo per Deep Badhan: "Sul corpo di Sara accanimento inaudito" milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com