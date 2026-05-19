Un nuovo capitolo si apre nel caso legato alla morte del fondatore di una nota catena di abbigliamento, con l'arresto del figlio della vittima. Dopo la prima archiviazione del procedimento, le indagini sono state riaperte grazie a nuovi elementi raccolti dagli inquirenti. Questi dettagli hanno portato i magistrati a riconsiderare la pista dell’omicidio, portando alla sospensione dell’indagato e all’avvio di ulteriori verifiche. L’indagine prosegue per chiarire le cause della morte e il ruolo di tutte le persone coinvolte.

? Domande chiave Come è cambiato il quadro delle indagini dopo la prima archiviazione?. Quali nuovi elementi hanno portato i magistrati a sospettare l'omicidio?. Cosa rivelerà l'interrogatorio di Jonathan Andic davanti al tribunale?. Perché la traiettoria della caduta mette in dubbio la versione ufficiale?.? In Breve Caso archiviato a gennaio 2025 per mancanza di prove sulla natura dolosa.. Nuove indagini catalane spostano il sospetto su Jonathan Andic dopo la caduta.. L'imputato è stato condotto presso il tribunale di Martorell per interrogatorio.. L'evento tragico è avvenuto sul monte Montserrat nella provincia di Barcellona.. I Mossos d’Esquadra hanno arrestato Jonathan Andic a Martorell, sospettato di aver causato la morte del padre Isak Andic, fondatore del marchio Mango, durante un’escursione sul monte Montserrat nel tardo 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Mango: arrestato il figlio del fondatore per la morte del padre

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MANGO, arrestato Jonathan ANDIC, il figlio del fondatore: è accusato dellOMICIDIO del padre

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