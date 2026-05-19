Durante gli interrogatori in questura, l’uomo ha riferito di aver subito minacce da parte dei poliziotti, che gli avrebbero minacciato di sangue. I verbali firmati da lui sono stati redatti dopo queste sessioni e sono stati depositati come parte dei documenti ufficiali del procedimento. Le dichiarazioni sono state raccolte nel corso di interrogatori ufficiali, mentre le minacce sono state riferite come eventi avvenuti durante tali incontri. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti specifici dei verbali.

? Punti chiave Cosa è successo realmente durante gli interrogatori in questura?. Come sono stati scritti i verbali firmati da Sollecito?. Perché le aziende hanno annullato i suoi contratti di lavoro?. Chi ha davvero influenzato la percezione pubblica del caso?.? In Breve Sollecito parlerà della vicenda martedì 19 maggio alle ore 21.20 su Rai 2.. L'ingegnere stima che il 70 per cento degli italiani creda ancora nella sua colpevolezza.. Il bacio con Amanda Knox fu un gesto di conforto dopo il ritrovamento del corpo.. Diverse aziende annullarono i contratti lavorativi di Sollecito subito dopo la vicenda.. Raffaele Sollecito ha denunciato minacce fisiche e pressioni psicologiche ricevute dai poliziotti durante gli interrogatori nella questura, rivelando dettagli inediti sulla gestione dei primi giorni dopo l’omicidio di Meredith Kercher. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Kercher, Sollecito: ‘I poliziotti mi minacciarono di sangue

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