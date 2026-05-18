A Belve Crime Sollecito racconta le presunte minacce subite in Questura e il peso di un’accusa che, nonostante l’assoluzione, continua a perseguitarlo. Dopo anni lontano dai riflettori, Raffaele Sollecito torna a parlare pubblicamente del caso che ha segnato per sempre la sua vita: il delitto di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia il 2 novembre 2007. Lo fa in una lunga intervista a Francesca Fagnani per la trasmissione Belve Crime, in onda su Rai2, dove ripercorre i momenti più drammatici dell’inchiesta e della detenzione. Sollecito, assolto definitivamente nel 2015 insieme ad Amanda Knox, sostiene di vivere ancora oggi sotto il peso del sospetto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Mi dissero: ti lasciamo in un lago di sangue’, le nuove parole choc di Raffaele Sollecito sul caso Meredith

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