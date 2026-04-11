L’ex calciatore ha annunciato di aver deciso di intraprendere un’azione legale contro l’agenzia di informazioni coinvolta in un’indagine che ha portato alla luce presunte interferenze nella sua vita privata. Vieri ha dichiarato che la sua privacy è stata violata e che intende tutelarsi legalmente. La vicenda riguarda l’agenzia, fondata da un imprenditore, al centro di un’inchiesta in corso.

MILANO L’ex bomber Christian Vieri è il primo tra i vip spiati a farsi avanti, annunciando una azione legale per "l’ illecita interferenza nella sua vita privata" emersa dall’inchiesta che ruota attorno all’agenzia Equalize fondata da Enrico Pazzali. Oltre a Vieri, nella lista degli “spiati“ attraverso accessi abusivi in banche dati riservate compaiono Selvaggia Lucarelli, l’attore Ricky Tognazzi, Fabrizio Corona, Sonia Bruganelli, il blogger Gianluca Neri, il produttore Piero Maranghi, manager come Stefano Gastaut. Avranno la possibilità di costituirsi, in futuro, parti civili. Christian Vieri, ha fatto sapere il suo legale, l’avvocato Danilo Buongiorno, "provvederà a tutelarsi, avanti la competente autorità giudiziaria penale, per l’illecita interferenza nella sua vita privata". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso Equalize, Vieri va all’attacco: "Vita privata violata, azione legale"

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