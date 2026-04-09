La Procura di Milano ha richiesto il rinvio a giudizio per un ex dirigente di un ente pubblico, coinvolto in un’inchiesta che ha portato all’iscrizione di 81 nuove persone nel registro degli indagati. Contestualmente, sono stati chiusi i fascicoli di un secondo maxi filone di indagini legate a questa vicenda. La richiesta di processo riguarda anche un’altra figura, già nota nelle indagini.

Milano, 9 aprile 2026 – Chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali e chiuso un secondo maxi filone di indagini con 81 nuovi indagati. Sono le novità che emergono dalla Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, sul caso Equalize. I pm Francesco De Tommasi e Eugenio Fusco, come detto, hanno chiesto il processo per Enrico Pazzali, l’ex presidente di Fondazione Fiera Milano ed ex titolare dell'agenzia investigativa Equalize, accusato di associazione per delinquere e altri reati per il caso delle presunte cyber-spie e dei dossieraggi con accessi abusivi in banche dati. https:www.ilgiorno.itmilanocronacacarmine-gallo-come-morto-mmlvn4ji... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Equalize, la Procura di Milano chiede il processo per Enrico Pazzali. Ottantuno nuovi indagati

Equalize, chiesto processo per Enrico Pazzali. Chiuse le indagini a carico di 81 personeLa Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex presidente di Fondazione Fiera Milano ed ex titolare dell’agenzia...

Caso Equalize, chiesto processo per Pazzali e chiuse indagini su 81La Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, coi pm Francesco De Tommasi e Eugenio Fusco, ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex...

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