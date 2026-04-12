Cerimonia di premiazione del premio letterario latisana per il Nord Est

Sabato si è tenuta la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord Est”. L'evento si è svolto nella sala comunale, con la partecipazione di autori, giurati e membri della giuria. Il premio, istituito nel 1994, è organizzato dall'Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Civica del Comune di Latisana. La manifestazione ha celebrato le opere di scrittori provenienti da diverse parti del Nord Est.