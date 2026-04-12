Cerimonia di premiazione del premio letterario latisana per il Nord Est
Sabato si è tenuta la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord Est”. L'evento si è svolto nella sala comunale, con la partecipazione di autori, giurati e membri della giuria. Il premio, istituito nel 1994, è organizzato dall'Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Civica del Comune di Latisana. La manifestazione ha celebrato le opere di scrittori provenienti da diverse parti del Nord Est.
Il Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord Est”, organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Latisana e dalla Biblioteca Civica, che è anche Segreteria del Premio, è nato nel 1994 con l' intento di far conoscere il panorama letterario del Nord Est, di promuovere e di.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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