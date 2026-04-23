Benevento X edizione del Premio Artistico Letterario in memoria di Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano

Il 27 aprile si è svolta a Benevento la X edizione del Premio Artistico Letterario dedicato a Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano. L'evento, promosso da Libera Benevento, ha coinvolto diverse attività culturali e premi assegnati a partecipanti provenienti da varie parti. La giornata ha visto anche momenti di riflessione per ricordare le vittime delle recenti vicende legate alle mafie. La manifestazione si è svolta presso una location cittadina.

Si svolgerà lunedì 27 aprile la decima edizione del Premio Artistico Letterario in memoria di Raffaele Delcogliano ed Aldo Iermano, promosso dal Coordinamento Provinciale di Libera Benevento. Il 27 aprile ricorreranno quarantaquattro anni da quella tragica mattina del 1982, quando le Brigate Rosse, con un “patto infame” con la camorra, uccisero a Napoli i due concittadini Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano. Una data che ha segnato profondamente la storia del territorio. Da qui l’impegno di Libera nel promuovere percorsi plurali e condivisi affinché la memoria diventi patrimonio collettivo e occasione educativa e formativa. La giornata inizierà con la premiazione presso la Sala consiliare della Provincia alle ore 9.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Benevento, X edizione del Premio Artistico Letterario in memoria di Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano Notizie correlate Premio Delcogliano e Iermano, a Benevento la decima edizioneTempo di lettura: 2 minutiSi svolgerà lunedì 27 Aprile la decima edizione del Premio Artistico Letterario in memoria di Raffaele Delcogliano ed Aldo... Salerno, Maria Cuono vincitrice del primo premio al Concorso Artistico Letterario "Amore"In un’atmosfera di profonda suggestione culturale, la città di Salerno ha celebrato il talento di Maria Cuono. Tutti gli aggiornamenti Lunedì 27 aprile la X edizione del Premio Artistico Letterario in memoria di Raffaele Delcogliano e Aldo IermanoSi svolgerà lunedì 27 Aprile la decima edizione del Premio Artistico Letterario in memoria di Raffaele Delcogliano ed Aldo Iermano, promosso dal Coordinamento Provinciale di Libera Benevento. Il 27 Ap ... ntr24.tv La Provincia apre il ‘tesoro’ del Premio Strega: i volumi storici in mostra a Roma per gli 80 anni del concorso letterarioLa Provincia di Benevento apre il suo patrimonio librario a una delle celebrazioni culturali più significative del 2026. Nella giornata di venerdì scorso, il presidente Nino Lombardi ha approvato il p ... ntr24.tv