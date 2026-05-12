Case di lusso a Bologna quanto valgono? La domanda è in crescita

A Bologna, le case di lusso in vendita sono valutate complessivamente 675 milioni di euro, con un aumento del 50 per cento rispetto a inizio 2020. La cifra riflette un incremento significativo nel valore del mercato immobiliare di alta gamma nella città negli ultimi anni. Questa crescita si inserisce in un quadro di aumento generale delle compravendite di proprietà di pregio nel capoluogo emiliano.

Bologna, 12 maggio 2026 – A Bologna, le case di lusso in vendita hanno un valore complessivo di 675 milioni di euro, in crescita del 50 per cento rispetto a inizio 2020. Il mercato immobiliare di alto pregio in città. Gli appartamenti rappresentano il 95 per cento dell’offerta complessiva e il mercato immobiliare del lusso, sotto le Torri, concentra un valore complessivo pari a 675 milioni di euro, corrispondenti allo 0,9 per cento del totale nazionale del segmento. È quanto evidenziato dalla quinta edizione dell’ Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia, realizzato da Immobiliare.it Insights, proptech company guidata da Luke Brucato, specializzata in analisi di mercato e data intelligence e parte del gruppo Immobiliare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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