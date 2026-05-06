Nel 2025, il settore delle case di lusso in Italia mostra segnali di crescita, con un aumento sia della domanda sia dell’offerta rispetto all’anno precedente. Milano si conferma come la città più costosa per le proprietà di alta gamma. I dati indicano un mercato immobiliare di pregio in espansione, mantenendo il trend positivo che si è sviluppato negli ultimi anni. La dinamica interessa diverse aree del Paese, con particolare attenzione alle opportunità di investimento e alle caratteristiche delle abitazioni di lusso.

Il mercato immobiliare di lusso in Italia continua a crescere. Nel 2025 sia la domanda sia l’offerta di abitazioni di pregio hanno registrato un incremento rispetto all’anno precedente, confermando il trend positivo già emerso negli ultimi anni. Secondo l’Osservatorio sul mercato residenziale di lusso realizzato da Immobiliare.it Insights, l’offerta di immobili di fascia alta è aumentata del 23% rispetto al 2024. Anche il peso del comparto luxury sul totale del mercato residenziale italiano è cresciuto, passando dal 2,6% al 4% in un solo anno. Aumentati anche i contatti e l’interesse degli utenti. La pressione della domanda è salita del 4%, mentre i contatti complessivi hanno registrato un incremento del 22% su base annua.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Case di lusso in Italia, mercato in crescita. Milano è la città più cara nel 2025

Notizie correlate

Leggi anche: Immobiliare, com’è andata nel 2025: Milano è ancora la città più cara per comprare e affittare

Leggi anche: Case nelle città termali, prezzi in crescita: Bormio la più cara, Ischia crolla fino al -38%

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Boom delle case di lusso in Europa: quali città trainano i prezzi degli immobili di pregio; Il boom delle case di lusso: prezzi in forte crescita. E gli stranieri acquistano; Immobiliare di pregio in Italia, il lusso cresce e si consolida tra città e seconde case; Case di lusso, prezzo record in Costa Smeralda: chi compra e dove.

Case di lusso in Italia, mercato in crescita. Milano è la città più cara nel 2025Il mercato delle case di lusso cresce in Italia nel 2025: aumentano domanda, offerta e prezzi. Milano resta la città più cara ... quifinanza.it

Un milione di euro per un bilocale in centro? Quali sono davvero le case di lusso a Milano e Roma: come riconoscerleA Milano si può spendere un milione di euro per comprare un bilocale in un bel palazzo in pieno centro o 250 metri in un palazzo di medio livello in un’area semiperiferica. Quale dei due immobili può ... corriere.it

Oltre 100mm di pioggia su Massa Carrara: il fosso Dalmine esonda, case allagate e un paziente soccorso a mano dai pompieri - facebook.com facebook