Mattone e affari come si muovono i cacciatori di case a Firenze Zone emergenti mappa e prezzi

A Firenze, i professionisti del settore immobiliare sono attivi nel monitorare le zone emergenti e analizzare la mappa dei prezzi. Si osserva un interesse crescente per alcune aree della città, mentre altri quartieri mostrano segnali di consolidamento. I

In centro storico si arriva a quotazioni di 7mila euro al metro quadro. Dove sono le aree più interessanti e quali sono le tipologie di abitazione più richieste Gli operatori registrano un mercato dinamico, dove gli immobili collocati a prezzi coerenti con il valore reale riescono a trovare acquirenti in tempi relativamente brevi.

Quanto aumenteranno i prezzi delle case a Monza nel 2026: ecco le zone dove si possono ancora fare affariLa città a fine anno ha raggiunto il suo massimo storico per costo delle case al metro quadro.

Prezzi delle case, Firenze tra le città in Italia con i maggiori rincari: ecco le zone più costoseFirenze, 8 gennaio 2026 – Il mercato immobiliare toscano mostra nel 2025 un doppio volto.

Contenuti e approfondimenti su Mattone e affari come si muovono i...

Discussioni sull' argomento Roma, il mattone corre ma i single restano a terra: solo il 2% degli affitti è accessibile a un solo reddito; Roma e Litorale, schiaffo ai signori della droga: confiscato il tesoro da 5 milioni di euro.

