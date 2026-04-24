La statua decapitata della Madonna delle Rose torna a splendere grazie al restauro di due artigiani toscani

Due artigiani toscani hanno completato il restauro di una statua della Madonna di Lourdes, che si trova in una via di Frosinone. La statua, in passato decapitata, è stata ripristinata e tornerà presto ad essere visibile ai fedeli. Il restauro ha eliminato i danni causati da un gesto inqualificabile, riportando la statua al suo aspetto originale.

Un raggio di luce e solidarietà capace di cancellare l'amarezza per un gesto inqualificabile. La statua della "Madonna di Lourdes", storicamente posizionata nell'omonima via Madonna delle Rose a Frosinone, tornerà presto ad abbracciare i fedeli.La scultura, un simbolo di profonda devozione per i.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sfregio alla Madonna di Lourdes a Frosinone: statua decapitata in via Madonna delle Rose Leggi anche: Decapitata la Madonna delle Rose, parlano Mastrangeli e Marcianò Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dentro la Notizia: Mistero a Frosinone, decapitata la statua della Madonna di Lourdes Video; Frosinone, caccia al decapitatore di statue: dopo Padre Pio tocca alla Madonna di Lourdes; Ancora una statua decapitata a Frosinone, prima Padre Pio poi Madonna; Frosinone, decapitata un'altra statua sacra: colpita la Madonna di Lourdes in una nicchia votiva vicino alla stazione. La statua decapitata rinasce: il restauro a Siena. «L’abbiamo vista in tv e ci siamo proposti»A farsi carico del restauro sono Niccolò e Oliviero Vivarelli di Nickart. Un lavoro certosino per conservare le caratteristiche. Poi sarà benedetta da un cardinale ... ciociariaoggi.it Frosinone, decapitata anche la Madonna delle Rose: Il serial killer delle statue sacreA Frosinone quarta statua sacra colpita in pochi giorni. Decapitata la Madonna di Lourdes in via Madonna delle Rose, indagini su un possibile autore unico ... ilquotidianodellazio.it Vittorio Feltri attacca Meloni: “Come la Madonna…Altro… - facebook.com facebook Masolino da Panicale 1383 1447 Madonna che allatta il Bambino x.com