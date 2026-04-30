Profumi di primavera in Carnia | a Piano d’Arta torna la Festa delle erbe tra gusto natura e tradizione

A Piano d’Arta, in Carnia, sta per tornare la Festa delle erbe, un evento che ogni anno richiama visitatori interessati a scoprire i profumi di bosco, i sapori delle erbe aromatiche e le tradizioni locali. La manifestazione si svolge all’aperto e offre diverse attività legate alla natura e alla cultura gastronomica della zona. La festa rappresenta un momento di incontro tra persone e ambiente, con un programma ricco di iniziative e degustazioni.

Tra profumi di bosco, sapori antichi e nuove esperienze da vivere all’aria aperta, Piano d’Arta si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera in Carnia. Torna anche nel 2026 la Festa delle erbe, dell’asparago di bosco, del radicchio di montagna e dei funghi di.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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