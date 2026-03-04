Allegri e il suo pupillo dal Milan al Real Madrid | tutti i dettagli | CM

Nelle ultime ore si sono intensificate le voci di mercato riguardanti l’allenatore e il suo assistente, entrambi passati dal Milan al Real Madrid. La notizia circola con insistenza nel settore e riguarda i movimenti di staff tecnico tra le due squadre. La vicenda si sviluppa a pochi giorni dal derby tra Milan e Inter, generando grande attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Bomba di mercato a pochissimi giorni dal derby tra Milan e Inter: ecco cosa sta succedendo in queste ultime ore. Cresce l'attesa per il derby tra Milan e Inter, valido per la 28esima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45, ma intanto c'è da registrare in queste ore una vera e propria bomba di mercato in casa rossonera. Sull'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' si parla infatti di un nuovo interessamento del Real Madrid per Max Allegri, a lungo corteggiato nelle scorse stagioni e vero e proprio oggetto dei desideri della dirigenza dei Blancos per sostituire Alvaro Arbeloa. Ma non è finita qui. Pessime notizie,... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Allegri e il suo pupillo dal Milan al Real Madrid: tutti i dettagli | CM