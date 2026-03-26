Mercoledì 25 marzo si è svolta a Pisa la terza edizione del “Paper Day”, evento dedicato ai giovani interessati al settore della carta. Complessivamente, 190 partecipanti hanno sostenuto colloqui con aziende del comparto, che si sono svolti nella giornata. La manifestazione ha visto coinvolte diverse imprese del settore e ha rappresentato un momento di confronto tra studenti e aziende.

Pisa, 26 marzo 2026 - Sono 190 i giovani che ieri, mercoledì 25 marzo, hanno partecipato alla terza edizione del “Paper Day. Lavorare nell'industria della carta”, giornata di incontri fra studenti, laureati, ricercatori e aziende. L’evento organizzato per il terzo anno consecutivo dal Career Service dell'Università di Pisa in collaborazione con Confindustria Toscana Nord, l'associazione degli industriali di Lucca Pistoia e Prato, è volto a favorire relazioni virtuose fra il comparto della carta e il mondo accademico. Studenti, laureati e laureandi dell'Ateneo hanno potuto incontrare le aziende del settore, candidandosi direttamente alle 66 offerte di lavoro presentate dalle imprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paper Day a Unipi: 190 giovani a colloquio con le industrie della carta

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