Carpeneto si apre ai cortili | musica fiori e tradizioni nel borgo

A Carpeneto, i cortili privati si aprono al pubblico, offrendo musica, fiori e tradizioni. Le porte aperte permettono ai visitatori di scoprire gli spazi nascosti del borgo, dove si svolgono attività e manifestazioni legate alle tradizioni locali. Durante l’evento, i bambini avranno l’opportunità di partecipare in prima persona alle attività organizzate, diventando così protagonisti della giornata. L’iniziativa coinvolge diverse case e cortili, creando un itinerario tra le corti aperte ai visitatori.

? Punti chiave Cosa si nasconde dietro le porte aperte dei cortili privati?. Come faranno i bambini a diventare protagonisti della giornata?. Perché un evento di fiori si trasforma in impegno sociale?. Quale impatto avrà questa festa sul futuro del turismo locale?.? In Breve Filarmonica Margherita suona alle 11, esibizioni scolastiche e PazzAnimazione dalle 14:30.. Bancarelle artigianali e florovivaistiche accompagnano l'offerta gastronomica di Osteria Lolli e Caffè Itaca.. Associazione Difiloinfilo promuove l'iniziativa Nemmeno con un fiore contro la violenza sulle donne.. L'evento mira a sostenere l'economia rurale e il turismo nell'area dell'Ovadese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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