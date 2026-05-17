Nel cuore di Rovigo, i vicoli del centro storico sono stati riqualificati attraverso un progetto che ha trasformato le strade in un giardino diffuso. L'iniziativa ha coinvolto diverse figure, tra cui artisti e volontari, che hanno contribuito alla creazione di percorsi tematici e decorazioni floreali. Durante l'allestimento, sono stati collocati elementi artistici e installazioni sonore, dando vita a un ambiente che unisce musica e natura. La rinnovata area invita i passanti a scoprire un nuovo volto della città.

? Domande chiave Come sono stati trasformati i vicoli del centro in un giardino? Chi ha collaborato per realizzare i percorsi tematici e le decorazioni? Cosa troveranno i bambini tra le aree dedicate e gli spettacoli? Perché questo evento punta a rilanciare il tessuto urbano rodigino??? In Breve Erika De Luca e Daniel Cappon hanno partecipato all'inaugurazione ufficiale. Laboratori, esposizioni botaniche e animazione circense coinvolgono le famiglie. Il gruppo musicale Singing Quiré si esib . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rovigo si trasforma: musica e fiori nel giardino diffuso del centro

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