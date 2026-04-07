Tarante' tradizioni e cultura vacanza e divertimento nel piccolo borgo di Montefalcione

Tarante' tradizioni e cultura. Studio, divertimento, cene spettacolo e relax 26-27-28 giugno 2026. Vacanza e divertimento nel piccolo borgo di Montefalcione (AV). Prenota il tuo posto al numero 081662423. Per info: 338798102o. Pacchetto mandolino una notte mezza pensione pensione + tutte le lezioni del festival+ una cena spettacolo anziché (prezzo per persona) prenotando con acconto entro il 10 maggio. Pacchetto chitarra due notti mezza pensione + tutte le lezioni del festival+ due cene spettacolo entro il 10 maggio (prezzo per persona) Venerdì 26 giugno: ore 15.00 arrivo in struttura sistermazione in camere b&b, ore 17.30 - 19.00 aperitivo di benvenuto, ore 21. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Inaugurata la sede della Proloco Montesilvano aps nel cuore del borgo: spazio a giovani, cultura e tradizioniInaugurata la sede della Proloco Montesilvano asp in piazza Calabresi, al centro del borgo della città adriatica.

Maida città: il piccolo borgo calabrese ottiene il riconoscimento per storia, cultura e ruolo strategico nel territorio.Il piccolo comune calabrese di Maida ha ufficialmente ottenuto il titolo di città, un riconoscimento che celebra la sua storia, il suo patrimonio...

Temi più discussi: Mysterium Festival, tre giorni di musica sacra a Taranto: dal Requiem for the living al duo Bardoscia–Godard FOTO/VIDEO; Riti, rialzi record per le statue: 100mila euro per le sdanghe dell'Addolorata; mediterraneo, culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie: a martina franca il 52° festival della valle d’itria - Aise.it; Settimana Santa, gli scatti di La Fratta, l’anima di Taranto in bianco e nero. Le foto.

Cultura popolare e tradizioni: un laboratorio a CannoleCANNOLE – Un momento dedicato alla cultura popolare e alle tradizioni: a Cannole, la Pro Loco, in collaborazione con la Federazione italiana tradizioni popolari – comitato regionale Puglia, promuove ... lecceprima.it

Ovodda, folk e cultura nella notte delle tradizioniUn incontro di voci raccontano le consuetudini di Ovodda e della Sardegna. Canti e balli sulle note della memoria per narrare attraverso suoni e movenze le usanze di un territorio. Domenica 21 ... unionesarda.it

Sabato 18 Aprile La Notte delle Tarante Concerto all'aperto di Pizzica dal vivo con INTRAFORE - facebook.com facebook