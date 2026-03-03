Il deficit si attesta al 3,1 per cento, un dato che influisce sui piani del governo riguardo gli impegni in Nato. Questa cifra rappresenta uno 0,1 per cento in più rispetto alle previsioni iniziali, costringendo le autorità a riconsiderare alcune strategie precedentemente stabilite. La variazione richiede una revisione delle priorità e delle risorse destinate alle alleanze internazionali.

Gi ultimi dati Istat registrano un aumento dell'indebitamento delle Pa che fa sforare la soglia del 3% e non permette all'Italia di uscire in anticipo dalla procedura d'infrazione Ue. La colpa? Dei bonus edilizi Il futuro sospeso degli ucraini in Europa. Parla l'economista Mariya Aleksynska E’ uno 0,1 per cento politicamente pesante per il governo, che costringe a modificare o comunque rivalutare piani che sembravano consolidati. Secondo i calcoli dell’Istat, il deficit delle amministrazioni pubbliche nel 2025 è stato del 3,1 per cento: la discesa dell’indebitamento, che nel 2024 era del 3,4 per cento, si è fermata un decimale prima della fatidica soglia che avrebbe comportato l’uscita anticipata dalla procedura d’infrazione europea per disavanzi eccessivi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il deficit al 3,1 per cento complica i piani del governo per gli impegni Nato

