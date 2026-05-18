Carmen il balletto firmato da Amedeo Amodio va in scena a Bologna con Anbeta Toromani

Da bolognatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna, nel suggestivo teatro della città, è in programma lo spettacolo di balletto intitolato Carmen, diretto da Amedeo Amodio. La rappresentazione si terrà sabato 23 e domenica 24 maggio, portando in scena un racconto in due atti tratto dall’opera di Prosper Merimée. La produzione vede protagonista Anbeta Toromani, nota figura della danza italiana. La stagione teatrale continua con questo evento, inserendosi tra gli appuntamenti di rilievo della programmazione locale.

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Prosegue la ricca stagione teatrale in uno dei teatri più suggestivi di Bologna con una figura che ha fatto la storia della danza italiana: sabato 23 e domenica 24 maggio va in scena Carmen, balletto in due atti dal racconto di Prosper Merimée.Carmen al Teatro Comunale NouveauL'imperdibile. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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