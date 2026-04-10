Uno di troppo | al Teatro Jolly la commedia firmata da Mirella Di Giovanni con Gino Carista

Dal 10 al 12 aprile il Teatro Jolly di Palermo ospiterà “Uno di troppo”, una commedia brillante scritta da Mirella Di Giovanni e interpretata da Gino Carista. Lo spettacolo si svolge in due atti e vede protagonisti personaggi coinvolti in situazioni comiche e divertenti. La rappresentazione si inserisce nella programmazione teatrale della città dedicata alla commedia.

Al Teatro Jolly di Palermo dal 10 al 12 aprile va in scena “Uno di troppo”, una commedia brillante in due atti firmata da Mirella Di Giovanni. Quando nel triangolo classico, lei, lui e l’altro, entrano in gioco altri personaggi non previsti, c’è da mettere in conto che qualcuno potrebbe essere di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it “Per sempre Gino”, Rai2 celebra Gino Paoli con una serata evento firmata Pierluigi DiacoA pochi giorni dalla scomparsa di Gino Paoli, Pierluigi Diaco gli dedica una serata speciale su Rai2 dal titolo “Per sempre Gino”, in onda domenica... Leggi anche: Teatro, al Tram “La commedia degli uguali, Pulcinella uno e trino” Temi più discussi: Juventus, Spalletti e Alisson si possono ritrovare. Stavolta senza uno Szczesny di troppo; Minorenni violenti tra lame, pistole e risse per uno sguardo di troppo; Violenta aggressione per uno sguardo di troppo, 34enne arrestato nel Ragusano; Infernetto, vandali in azione nel bar di Troppo Forte: dal 2025 è il bistrot antimafia Ohana. Aggredita su un autobus davanti al figlio da due minorenni: Uno sguardo di troppoUn episodio di violenza si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 1 aprile su un autobus della linea 5 che collega la stazione di Alessandria al sobborgo di ... thesocialpost.it Violenta aggressione per uno sguardo di troppo, 34enne arrestato nel RagusanoConsiderata la pericolosità sociale del 34enne e la possibilità di reiterazione di reati, il gip ha ritenuto necessaria l'applicazione della custodia cautelare in carcere ... msn.com ª ' Cagliari si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno. In vendita da domani, venerdì 10 aprile, i per le tribune allestite lungo il percorso della tradizionale processione del 1° maggio. Cinque - facebook.com facebook