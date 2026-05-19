Carlos Alcaraz salta anche Wimbledon | Non sono ancora pronto per competere L’infortunio diventa un caso

Da ilfattoquotidiano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Alcaraz ha comunicato che non prenderà parte a Wimbledon, spiegando di non sentirsi ancora in condizioni di competere. L'infortunio che lo ha colpito nei mesi scorsi ha portato a questa decisione, rendendo impossibile la sua presenza nel torneo. La notizia è stata diffusa dallo stesso tennista tramite i canali ufficiali. La sua assenza si inserisce in un quadro di recupero che ancora richiede tempo e attenzione.

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Carlos Alcaraz non parteciperà nemmeno a Wimbledon. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista sui propri canali social: “La mia convalescenza sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronta per gareggiare, motivo per cui devo ritirarmi dalla stagione sull’erba del Queen’s e di Wimbledon “. Sinner domina, lo spagnolo invece rimarrà ancora ai box per l’infortunio al polso di un paio di mesi fa a Barcellona che lo ha costretto a saltare anche Madrid, Roma e il Roland Garros. Evidentemente non è ancora pronto per tornare a competere e dopo aver saltato praticamente per intero la stagione su terra, non ci sarà nemmeno all’appuntamento con lo slam londinese su erba in programma a luglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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