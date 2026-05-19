Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon e Queen’s | La guarigione procede ma non sono ancora pronto per gareggiare
Il tennista ha annunciato di aver deciso di non partecipare ai prossimi tornei su erba, tra cui Wimbledon e il Queen’s, per motivi legati alla guarigione. Ha spiegato che il processo di recupero sta progredendo positivamente e che si sente meglio, ma non si sente ancora pronto a competere in campo. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale, in cui ha sottolineato che il suo obiettivo è tornare in forma prima di riprendere l’attività agonistica.
«La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronta per gareggiare, motivo per cui devo ritirarmi dai tornei sull'erba del Queen's e di Wimbledon». Lo annuncia Carlos Alcaraz sul suo profilo Instagram. «Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continueremo ad allenarci per tornare il prima possibile». 🔗 Leggi su Feedpress.me
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