Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon e Queen’s | La guarigione procede ma non sono ancora pronto per gareggiare

Il tennista ha annunciato di aver deciso di non partecipare ai prossimi tornei su erba, tra cui Wimbledon e il Queen’s, per motivi legati alla guarigione. Ha spiegato che il processo di recupero sta progredendo positivamente e che si sente meglio, ma non si sente ancora pronto a competere in campo. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale, in cui ha sottolineato che il suo obiettivo è tornare in forma prima di riprendere l’attività agonistica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui