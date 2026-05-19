Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon e Queen’s | La guarigione procede ma non sono ancora pronto per gareggiare

Da feedpress.me 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tennista ha annunciato di aver deciso di non partecipare ai prossimi tornei su erba, tra cui Wimbledon e il Queen’s, per motivi legati alla guarigione. Ha spiegato che il processo di recupero sta progredendo positivamente e che si sente meglio, ma non si sente ancora pronto a competere in campo. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale, in cui ha sottolineato che il suo obiettivo è tornare in forma prima di riprendere l’attività agonistica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronta per gareggiare, motivo per cui devo ritirarmi dai tornei sull'erba del Queen's e di Wimbledon». Lo annuncia Carlos Alcaraz sul suo profilo Instagram. «Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continueremo ad allenarci per tornare il prima possibile». 🔗 Leggi su Feedpress.me

alcaraz rinuncia anche a wimbledon e queen8217s la guarigione procede ma non sono ancora pronto per gareggiare
© Feedpress.me - Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon e Queen’s: "La guarigione procede, ma non sono ancora pronto per gareggiare"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Carlos Alcaraz salta anche Wimbledon: “Non sono ancora pronto per competere”. L’infortunio diventa un caso

Ahi Alcaraz, salta anche Wimbledon: “Sto guarendo bene, ma non sono pronto”Roma, 19 maggio 2026 – C’era aria di notizia choc già dal mattino, con il nome di Carlos Alcaraz che non è comparso fra i tornei di preparazione a...

alcaraz rinuncia anche aAlcaraz rinuncia a Queen’s e Wimbledon per il polso: stagione sull’erba compromessaIl campione spagnolo Carlos Alcaraz ha annunciato da Roma, il 19 maggio 2026, la sua assenza dai prestigiosi tornei sull'erba del Queen's e di Wimbledon. La decisione è stata presa a causa di un persi ... it.blastingnews.com

alcaraz rinuncia anche aCarlos Alcaraz salterà anche Wimbledon: ufficiale la rinuncia all’intera stagione sull’erbaCarlos Alcaraz non giocherà Wimbledon, terzo Slam della stagione che andrà in scena sulla sacra erba dal 29 giugno al 12 luglio. Questa è la notizia del ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web