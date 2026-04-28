Carini sotterranea | domenica torna il tour guidato tra grotte e catacombe
Domenica si terrà una visita guidata nei sotterranei di Carini, dove sarà possibile esplorare due siti ipogei della Sicilia occidentale. L’iniziativa, chiamata “Carini sotterranea”, permette di scoprire le grotte e le catacombe, tra le più rilevanti della regione. La visita si concentrerà sulla catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini e un secondo sito ancora non specificato, offrendo un’immersione nella storia e nella geologia locali.
Ritorna l’appuntamento nella provincia di Palermo con l’avventura, la storia e la geologia. Grazie infatti all'iniziativa “Carini sotterranea” sarà possibile visitare due tra i più importanti siti ipogei della Sicilia occidentale, ovvero la catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini e la.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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