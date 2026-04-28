Carini sotterranea | domenica torna il tour guidato tra grotte e catacombe

Domenica si terrà una visita guidata nei sotterranei di Carini, dove sarà possibile esplorare due siti ipogei della Sicilia occidentale. L’iniziativa, chiamata “Carini sotterranea”, permette di scoprire le grotte e le catacombe, tra le più rilevanti della regione. La visita si concentrerà sulla catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini e un secondo sito ancora non specificato, offrendo un’immersione nella storia e nella geologia locali.