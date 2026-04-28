Carini sotterranea | domenica torna il tour guidato tra grotte e catacombe

Da palermotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica si terrà una visita guidata nei sotterranei di Carini, dove sarà possibile esplorare due siti ipogei della Sicilia occidentale. L’iniziativa, chiamata “Carini sotterranea”, permette di scoprire le grotte e le catacombe, tra le più rilevanti della regione. La visita si concentrerà sulla catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini e un secondo sito ancora non specificato, offrendo un’immersione nella storia e nella geologia locali.

Ritorna l’appuntamento nella provincia di Palermo con l’avventura, la storia e la geologia. Grazie infatti all'iniziativa “Carini sotterranea” sarà possibile visitare due tra i più importanti siti ipogei della Sicilia occidentale, ovvero la catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini e la.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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