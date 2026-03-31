Carini sotterranea | tour guidato alla scoperta della grotta dei Puntali e delle catacombe di Villagrazia

Nella provincia di Palermo si svolge l'iniziativa “Carini sotterranea”, che permette di visitare due importanti siti ipogei della Sicilia occidentale. Si tratta della catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini e di un’altra grotta, entrambe aperte al pubblico attraverso tour guidati. L’evento offre l’opportunità di esplorare le strutture sotterranee, scoprendo elementi di storia, geologia e architettura legati a questi luoghi.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Ritorna l’appuntamento nella provincia di Palermo con l’avventura, la storia e la geologia. Grazie infatti all'iniziativa “Carini sotterranea” sarà possibile visitare due tra i più importanti siti ipogei della Sicilia occidentale, ovvero la catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini e la riserva naturale Grotta dei Puntali, quest’ultima aperta tutti i giorni da lunedì a sabato ed eccezionalmente, in occasione di questa iniziativa, anche la domenica.Un'escursione divertente e didattica, adatta a tutta la famiglia, alla scoperta di antichi affreschi datati al IV secolo e di una grotta usata sin dalla Preistoria e adesso habitat per molta fauna locale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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