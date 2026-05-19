Un cardiochirurgo avverte sui rischi di alcuni alimenti comunemente consumati. Secondo quanto dichiarato, la carne rossa, i grassi saturi e il quantità elevata di sale sono strettamente collegati alle malattie del cuore. Questi alimenti vengono spesso indicati come fattori di rischio per problemi cardiovascolari. La presenza di questi componenti negli alimenti di uso quotidiano può influire negativamente sulla salute del sistema cardiovascolare. La raccomandazione è di fare attenzione a ciò che si porta in tavola.

La carne rossa, i grassi saturi e l’eccesso di sale sono spesso indicati come responsabili delle malattie cardiache. Ma secondo un cardiochirurgo, esiste un altro importante fattore di rischio che molti trascurano: i carboidrati raffinati. Sebbene l’attività fisica e la genetica abbiano entrambe un ruolo, l’ alimentazione rimane uno dei principali fattori legati allo stile di vita che influiscono sulla salute del cuore. Il dottor Philip Ovadia, cardiochirurgo di lunga esperienza, ha parlato con vt.co e ha avvertito che i carboidrati raffinati possono danneggiare silenziosamente la salute del cuore nel corso del tempo. “Questo tipo di alimenti favorisce l’insulino-resistenza, scatena l’infiammazione cronica e sta lentamente distruggendo il vostro cuore”, ha affermato Ovadia. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Cardiochirurgo: «Attenti, questi cibi distruggono il cuore»

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