Bimbo col cuore bruciato svolta improvvisa | accolta la ricusazione cambia il cardiochirurgo per l’autopsia

Oggi si è conclusa la decisione di accogliere la ricusazione del precedente cardiochirurgo coinvolto nel caso di un bambino deceduto a Napoli dopo un trapianto di cuore. Il piccolo, che aveva subito un percorso clinico complicato, è morto a causa di complicazioni legate all’intervento. La procedura ha portato alla sostituzione del medico incaricato dell’autopsia.

La drammatica vicenda del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto a Napoli dopo un complesso e purtroppo fallimentare percorso clinico legato a un trapianto di cuore, segna oggi un punto di svolta procedurale significativo. Il gip del Tribunale di Napoli, Mariano Sorrentino, ha infatti deciso di accogliere formalmente la richiesta di ricusazione presentata dai legali della famiglia. Questa decisione non è un semplice atto burocratico, ma rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la massima terzietà e trasparenza in un caso che ha scosso profondamente l’opinione pubblica nazionale e il sistema sanitario campano. La sostituzione del consulente tecnico d’ufficio mira a sgombrare il campo da ogni possibile dubbio sulla conduzione degli accertamenti necroscopici, in un clima di comprensibile tensione e dolore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

