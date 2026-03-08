Prendi nota | questi sono i cibi perfetti per la salute del tuo cuore

I problemi cardiaci continuano a rappresentare la principale causa di morte nel mondo, nonostante i progressi della medicina moderna. Per aiutare a mantenere il cuore in salute, ci sono alimenti specifici che vengono spesso raccomandati dagli esperti. Questi cibi includono frutta, verdura, cereali integrali e pesce, che vengono considerati utili per una dieta equilibrata dedicata alla salute cardiovascolare.

Nonostante i progressi della medicina moderna, le patologie cardiovascolari restano la principale causa di mortalità a livello globale. Tuttavia, come sottolineato dagli ultimi aggiornamenti dell’American Heart Association, una quota significativa di rischio è legata a fattori modificabili. Se la genetica e l’ambiente non possono essere alterati, le abitudini alimentari rappresentano lo strumento più potente nelle mani di ogni individuo, indipendentemente dall’età. Tara Schmidt, esperta nutrizionista della Mayo Clinic, ha individuato una selezione di alimenti chiave che fungono da veri e propri scudi per il sistema circolatorio. Il consumo di pesci grassi che vivono in acque fredde, come salmone, sgombro, trota e sardine, è considerato essenziale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

