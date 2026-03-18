Card Parolin | Trump e Israele si fermino problemi si risolvano con dialogo

Il cardinale Parolin ha chiesto a Donald Trump e a Israele di fermarsi e di risolvere i problemi attraverso il dialogo. Ha dichiarato che, se fosse presente, avrebbe esortato Trump a cessare le azioni che rischiano di provocare un’escalation. Parolin ha espresso preoccupazione per il rischio di escalation imminente, sottolineando l’importanza di evitare passaggi che possano aggravare la situazione.

“Se ci fosse qui Donald Trump gli direi di finirla al più presto, perché il pericolo dell’escalation è alle porte. Direi di lasciare stare il Libano, e questo messaggio va rivolto anche agli israeliani”, bisogna “cercare di risolvere i problemi che ritengono esserci attraverso le vie pacifiche della diplomazia e del dialogo”. Lo dice il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine della presentazione di un libro su Leone XIV alla Camera. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Card. Parolin: “Trump e Israele si fermino, problemi si risolvano con dialogo” Articoli correlati Leggi anche: Card. Parolin: “Si facciano tacere le armi” Albert Ramirez si ritira per problemi medici: il card rivedutoUna serata di boxe a Montreal registra un’imprevista modifica order, determinata da un problema medico che coinvolge l’atleta previsto per il match... Card. Parolin: “Trump e Israele si fermino, problemi si risolvano con dialogo” Una raccolta di contenuti su Card Parolin Trump e Israele si fermino... Discussioni sull' argomento Cardinale Cupich, il coraggio di dire che è disgustoso; Papa Leone, la cautela sulla guerra in Iran e la condanna esplicita (appaltata ai cardinali). Parolin, 'Trump e Israele si fermino, problemi si risolvano con dialogo'Se ci fosse qui Donald Trump gli direi di finirla al più presto, perché il pericolo dell'escalation è alle porte. Direi di lasciare stare il Libano, e questo messaggio va rivolto anche agli israelian ... ansa.it Iran, Parolin: a Trump direi di finirla al più presto, escalation alle porteRoma, 18 mar. (askanews) - 'Cosa gli direi? Di finirla al più presto perché il pericolo di un'escalation è alle porte'. Lo ha detto il ... notizie.tiscali.it Dl benzina: taglio accise, stretta anti-speculatori e social card rafforzata, ecco le misure del Governo facebook